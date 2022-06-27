На Рівненщині школяр розробив програму, яка автоматично вмикає і вимикає сигнал повітряної тривоги. Додаток уже тестувала кібер-поліція. За результатами тестів запропонували автору служити у них.

Програма працює просто. Кожні 5 секунд вона перевіряє, чи є повітряна тривога і якщо є, то грається цей звук.

Цього юнака за комп'ютером звати Юрій. Він - дев'ятикласник. Школяр зробив власну програму, яка автоматично вмикає і вимикає сигнал повітряної тривоги.

Юрій Кір'янчук, автор програми:

Дивиться, коли тривога почалась і через 10 хвилин вона вимикається і коли вже повітряна тривога закінчується, то хвилину гудить «відбій».

Як діє його програма - Юрій показує на шкільному комп'ютері. Розповідає - спочатку сигнал з цього пристрою передається на підсилювач, і тоді сирени вмикаються на гучномовці. Найважче, пригадує юний програміст, було змусити програму зчитувати інформацію про повітряну тривогу із спеціального сайту.

Програма заходить по ссилці і дивиться, чи є повітряна тривога саме в Рівненській області.

Гучномовці, які встановлені на будівлі школи, сповіщають про повітряну тривогу для цілого мікрорайону Здолбунова. Раніше, аби увімкнути цей сигнал, у навчальному закладі постійно мав хтось чергувати. Тепер завдяки програмі учня - все працює автономно.

Ірина Музичук, секретарка школи:

Сторожі бігали. Вони включали. Це було для них в дійсності накладно, тому що кожен раз для них телефонували і їм повідомляли, що є тривога. І це так бувало часто, тому що треба було відкрити, звичайно двері, щоб приходили люди і ховалися в бомбосховище. І це в дійсності займало час.

Створити власну «повітряну тривогу» Юрієві запропонувала його вчителька і водночас директорка школи.

Тетяна Куць, директорка школи:

Він є цього року переможцем обласної олімпіади з програмування - зайняв друге місце в області і перше місце з інформаційних технологій і це його хобі, скажем так, і увесь час удосконалює свої можливості.

Школяр займається програмуванням вже не перший рік. Подібної програми, каже, в Україні ще не було. Серед функцій і запуск відліку на загальнонаціональну хвилину мовчання за жертвами війни, а також гімн України.

Юрій Кір'янчук, автор програми:

Я її хочу ще удосконалити тим, що написати для неї графічний інтерфейс, щоб можна було поміняти область, яку сповіщують і по якій шукати повітряну тривогу, а також добавити якісь додаткові функції, які могли б допомогти для шкіл.

Юнаком уже зацікавилися в кіберполіції. І навіть протестували програму.

Дмитро Веремчук, інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області:

Програма є досить як для такого віку розробника, рівень достатній, хороший. Ну в подальшому ми запропонували даному учню проходження служби після закінчення школи в нашому кіберполіцейському підрозділі.

Та поки у планах юного програміста - здобути повну освіту. А поки Юрко хоче оформити на свій винахід авторське право. Та понад усе - мріє, аби гул сирен назавжди зник з кожного міста, району та села України.