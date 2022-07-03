Близько 800 тисяч громадян України залишилися без даху над головою в результаті повномасштабного вторгнення росії. Про це заявила очільник партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram.

За її словами, найбільше руйнувань житлового фонду зафіксовано на сході та півночі країни, де відбувалися та йдуть активні бойові дії.

російські окупанти зруйнували понад 15 мільйонів квадратних метрів житла українців. Найбільше пошкоджень житлового фонду - у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях.

Вже близько 200 тисяч українців подали заявки на отримання компенсації через зруйноване житло.

Як зареєструвати пошкоджене житло?

Власник пошкодженого/зруйнованого будинку або квартири може самостійно подати заяву через "Дію" (на сайті або у додатку).

Для цього потрібно:

обрати "Послуги" - "Пошкоджене майно";

вказати що саме пошкодили чи зруйнували, площу цього помешкання та його адресу;

обрати у якому стані майно - пошкоджене частково, непридатне для життя, знищене повністю;

описати пошкодження, якщо є світлини - завантажити їх.

Якщо у вас не має можливості скористатися онлайн-реєстрацією, заяву можна подати через ЦНАП або у нотаріуса.