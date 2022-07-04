За чотири дні Валерія ще жодного разу не зазнала поразки

Граємо - допомагаємо! Юна чемпіонка світу з шашок грає на вулиці з перехожими, щоб зібрати гроші для ЗСУ. 10-тирічна Валерія Єжова цю ініціативу вигадала сама. Фіксованої ціни гри не має, але є одне правило - за програш дівчини гра безкоштовна. Щоправда, за чотири дні Валерія ще жодного разу не зазнала поразки.

Як школярка замінила літні канікули на шашки, подивіться в сюжеті.

Тут, біля супермаркету, ця дівчинка грає от уже п'ять днів. І ще жодного разу не поступилася своїм суперникам. Але сьогодні - в неї найскладніший вуличний поєдинок.

Валерія Єжова, жителька Києва:

Ще не факт, що я на нічию вийду.

У чому складність гри і яким буде її результат - дізнаємось трохи згодом.

Це з чемпіонату світу. Ось третя з чемпіонату Європи.

З 10-річною Валерією Єжовою ми знайомимося у неї вдома. Дівчина показує нам свої медалі, кубки, дипломи. Їх тут більш як сорок. Зокрема, три - бронзові та п'ять - срібних нагород у чемпіонатах різних рівнів. Лєра - полюбила шашки ще з другого класу, коли вперше відвідала шкільний гурток.

Валерія Єжова, жителька Києва:

Були ще шахмати тоді, але мене якось на шашки потягнуло, я до сих пір шахмат правил не знаю.

Найперший кубок Лєра отримала ще у вісім років. А ось - чи не найважливіші нагороди. З чемпіонату світу.

Валерія Єжова, мешканка Києва:

Ось це на чемпіонаті світу у мене було два перших кубки й ось один - за третє. У категорії "Рапід". Є взагалі три категорії гри в шашки-класика, "Рапід" і "Бліц".

В умовах війни ця тендітна дівчинка захотіла, аби її вміння теж були корисними для перемоги. От уже кілька днів поспіль Лєра влаштовує вуличні поєдинки з шашок - за свою перемогу бере гроші, які потім віддає на потреби Збройних сил України.

Любов Квітка-Єжова, мама Валерії:

Вона дуже цього хотіла, вона була в таборі вже шашковому в Угорщині. Коли повернулася з табору, вирішила втілити у життя цю ідею. Звичайно я б так хотіла і на дачу поїхати. Я навіть не думала, що це так буде все, я її попереджала, щоб вона не сподівалась на великий успіх, я казала якщо що, ти не расстраивайся.

Але засмучуватися приводу й не було. До сьогодні Лєра не програла ще жодному своєму візаві. Усі, кого вона обіграла, - залишали гроші, хто скільки міг. І вже за кілька днів у Лєриній скарбниці було п'ять тисяч гривень! Але вона вирішила не зупинятися й зібрати ще стільки ж. На початку наших зйомок у Лєри було дев'ять тисяч 700 гривень.

Ми разом прийшли до магазину, біля якого дівчина зазвичай грає. Ще вчора маленька чемпіонка сиділа навпочіпки, а вже сьогодні - гратиме за столом, який їй подарували волонтери, що дізналися про її благородну справу.

Зазвичай Лєра проводить із перехожими по 10-20 партій, кожна з яких триває 5-10 хвилин. На наших очах - грає з чоловіком уже понад пів години! Тренер, який завжди стежить за грою своєї підопічної, вочевидь нервує.

Віктор Коваленко, тренер з шашок:

Самый напряженный момент партии, самый напряженный. Сейчас решается, что будет дальше. Белые хотят рискнуть, но боятся. Как я понимаю, поэтому прощупывают почву соперника.

Антон Кругліков, суперник Лєри:

Я просто давно не играл, захотелось поиграть.

Ця гра закінчується нічиєю. Лише потім нам стає відомо - противником дівчини сьогодні був... кандидат у майстри спорту з шашок! Саме тому гра тривала так довго. Але вона так захопила перехожих, що люди вирішили підтримати дівчину. За годину маленька волонтерка зібрала 390 гривень, а отже 10 тисяч - уже в її скарбниці! Валерія вірить - зможе зібрати й більше. І це неодмінно допоможе наблизити перемогу над ворогом.