"Це просто дрібниця. Це ні про що": Зеленський пояснив конфлікт з Генштабом [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що між ним і Генштабом немає жодних непорозумінь, а заборона на переміщення військовозобов’язаних - "дрібна помилка", у порівнянні з єдністю проти Росії. Таку заяву глава держави зробив, відповідаючи на питання журналістів.
У нас сьогодні була зустріч з військовими. У нас вони щодня відбуваються ці засідання, але сьогодні було окреме засідання щодо рішення Генштабу 5 липня.
Ми вирішили, що рішення було прийнято не зовсім правильно і його відмінять.
Що стосується можливих непорозумінь між мною і Генштабом, то ніяких непорозумінь нема. Це дрібна помилка у порівнянні з тією великою єдністю, яку ми демонструємо перед обличчям російської загрози.
Це просто дрібниця. Це ні про що.
Нагадаємо, що 6 липня Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скасувати порядок отримання військовозобов’язаними дозволів на переміщення між областями України.
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