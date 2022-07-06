Президент України Володимир Зеленський запевнив, що між ним і Генштабом немає жодних непорозумінь, а заборона на переміщення військовозобов’язаних - "дрібна помилка", у порівнянні з єдністю проти Росії. Таку заяву глава держави зробив, відповідаючи на питання журналістів.

У нас сьогодні була зустріч з військовими. У нас вони щодня відбуваються ці засідання, але сьогодні було окреме засідання щодо рішення Генштабу 5 липня.

Ми вирішили, що рішення було прийнято не зовсім правильно і його відмінять.

Що стосується можливих непорозумінь між мною і Генштабом, то ніяких непорозумінь нема. Це дрібна помилка у порівнянні з тією великою єдністю, яку ми демонструємо перед обличчям російської загрози.

Це просто дрібниця. Це ні про що.