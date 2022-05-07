У Кремлі фантазії щодо захоплення України стають ще більш божевільними. Так, у Держдумі росії заявили, що війна з Україною закінчиться, якщо їхня армія досягне кордону з Польщею.

Таку заяву зробив віцеспікер Держдуми російської федерації Петро Толстой. Про це він сказав в інтерв'ю інформаційному агентству The Times.

"Незважаючи на допомогу з Європи та істерію Бориса Джонсона або Маріо Драгі, ми закінчимо "операцію", коли вважаємо за потрібне. Думаю, ми зупинимося на кордоні з Польщею", - заявив Толстой.

Також він додав, що обов'язковою умовою закінчення війни буде так звана "денацифікація та демілітаризація" України, оскільки, на його думку, "тоді більше не буде можливості перетворити її на анти-росію".