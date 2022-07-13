У Новій Каховці знову вибухнув склад боєприпасів окупантів (відео) [ Редагувати ]
Українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці Херсонської області. Про це повідомляють місцеві мешканці і викладають у соцмережі відео з вибухами та пожежею.
Удар ЗСУ по Новій Каховці підтверджує і окупаційна адміністрація Херсонщини. Повідомляється про вибухи на території заводу "Сокіл".
11 липня ЗСУ завдали ракетного удару по складу снарядів рашистів, що призвело до потужного вибуху в Новій Каховці. Росіяни заявили, що українські військові вразили склад з селітрою.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що 13 липня ЗСУ знищили 5 російських складів боєприпасів:
- Луганськ;
- Чорнобаївка;
- Макіївка Донецька область;
- Чаплинка (район), Херсонська область;
- Горлівка, Донецька область.
Нагадаємо, що 11 липня ЗСУ вдарили з американських артилерійських ракетних систем HIMARS по військовій частині в окупованому Луганську.
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