Українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці Херсонської області. Про це повідомляють місцеві мешканці і викладають у соцмережі відео з вибухами та пожежею.

Удар ЗСУ по Новій Каховці підтверджує і окупаційна адміністрація Херсонщини. Повідомляється про вибухи на території заводу "Сокіл".

11 липня ЗСУ завдали ракетного удару по складу снарядів рашистів, що призвело до потужного вибуху в Новій Каховці. Росіяни заявили, що українські військові вразили склад з селітрою.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що 13 липня ЗСУ знищили 5 російських складів боєприпасів:

Луганськ;

Чорнобаївка;

Макіївка Донецька область;

Чаплинка (район), Херсонська область;

Горлівка, Донецька область.

Нагадаємо, що 11 липня ЗСУ вдарили з американських артилерійських ракетних систем HIMARS по військовій частині в окупованому Луганську.