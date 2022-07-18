До Ради внесли подання про призначення нового міністра соцполітики [ Редагувати ]
До Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення міністром соціальної політики Оксани Жолнович. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що питання про призначення Жолнович розглянуть на найближчому засіданні парламенту.
Оксані Жолнович 43 роки. З 2020 року вона очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.
У 2019-2021 роках була радницею міністра соціальної політики, працювала у сфері захисту осіб з інвалідністю.
З 2017 до 2019 року була помічницею ректора Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. З 2009 до 2019 року входила до Ради адвокатів Львівської області.
Нагадаємо, що Верховна Рада 18 липня звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України.
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