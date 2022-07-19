28-річний офіцер, який раніше служив у Збройних силах Швеції, загинув під час бойових дій у районі Донецька. Про це повідомила шведська телекомпанія SVT із посиланням на джерело.

Лейтенант отримав осколкове поранення в груди від вибуху гранати, невдовзі після цього помер. За словами джерела телекомпанії, швед провів на Донбасі два місяці. Інші подробиці, зокрема ім'я загиблого, не розкриваються.

У МЗС Швеції у відповідь на запит SVT повідомили, що разом з українською стороною перевіряють інформацію про загибель на Донбасі свого громадянина.

Загалом Україну боронять від російської агресії кілька сотень шведів. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, що в червні в самопроголошеній "ДНР" засудили до страти двох громадян Великобританії Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Брагіма Саадуна. Їх звинуватили у найманстві через те, що вони воювали на боці України.

Відомо ще як мінімум про чотирьох полонених британців, включаючи парамедика полку "Азов" Джона Хардінга.