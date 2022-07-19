На Донбасі загинув доброволець зі Швеції [ Редагувати ]
28-річний офіцер, який раніше служив у Збройних силах Швеції, загинув під час бойових дій у районі Донецька. Про це повідомила шведська телекомпанія SVT із посиланням на джерело.
Лейтенант отримав осколкове поранення в груди від вибуху гранати, невдовзі після цього помер. За словами джерела телекомпанії, швед провів на Донбасі два місяці. Інші подробиці, зокрема ім'я загиблого, не розкриваються.
У МЗС Швеції у відповідь на запит SVT повідомили, що разом з українською стороною перевіряють інформацію про загибель на Донбасі свого громадянина.
Загалом Україну боронять від російської агресії кілька сотень шведів. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Нагадаємо, що в червні в самопроголошеній "ДНР" засудили до страти двох громадян Великобританії Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Брагіма Саадуна. Їх звинуватили у найманстві через те, що вони воювали на боці України.
Відомо ще як мінімум про чотирьох полонених британців, включаючи парамедика полку "Азов" Джона Хардінга.
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