У полон до росіян потрапив ще один британець [ Редагувати ]
У російський полон потрапив громадянин Великої Британії Джон Хардінг, який останніми роками був парамедиком у лавах полку "Азов". Про це повідомляє BBC з посиланням на відеоінтерв’ю з бранцем.
З відео випливає, що 50-річний Хардінг потрапив у полон до бойовиків самопроголошеної "ДНР". Він звернувся до прем'єр-міністра Сполученого Королівства про допомогу, оскільки йому загрожує смертна кара.
Близькі Хардінга підтвердили, що на відео справді він, його долею опікується британський МЗС.
Хардінг, вочевидь, потрапив у полон у травні разом з іншими бійцями "Азову". У лавах полку він з 2018 року. У попередньому інтерв’ю BBC, перед повномасштабним вторгненням росіян, він розповідав, що вирішив запропонувати свій досвід військового медика і таким чином підтримати українців у боротьбі з агресором.
Іноземцям, які потрапили в полон, в ОРДЛО може загрожувати смертна кара. На початку червня в Донецьку до страти засудили двох британців і марокканця.
Нагадаємо, 15 липня у Донецьку помер полонений волонтер з Великої Британії Пол Юрі.
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