Харків зранку піддався ракетному удару: є постраждалі [ Редагувати ]
По одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ракетних дарів. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, є постраждалі.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
"Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо - є постраждалі. Деталі повідомимо згодом", - написав Синєгубов.
Своєю чергою він також звернувся до жителів Харкова: без потреби не виходьте на вулиці міста, максимально перебувайте в укриттях та безпечних місцях!
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