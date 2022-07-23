Європейський союз засуджує рішення росії додати Грецію, Данію, Хорватію, Словаччину та Словенію до списку так званих "недружніх країн". Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Країну-агресора росію закликають відкликати подібні списки, оскільки це ще більше ускладнює відносини та може привести до ескалації. Також перелік "недружніх країн" рф суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини 1961 року.

Боррель в черговий раз закликав Кремль припинити збройну агресію проти України.