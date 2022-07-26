На Прикарпатті троє людей загинули через підпал сухостою [ Редагувати ]
На Прикарпатті внаслідок підпалу сухої трави загинуло троє людей. Всі загиблі - похилого віку. Про це повідомляє ДСНС.
У селі Боднарів Калуського району, під час спалювання залишків сухої рослинності та стерні загинув чоловік 1949 року народження.
У селі Нові Кривотули Тисменицької ТГ горіла стерня та суха трава на полі на загальній площі 700 м.кв., на місці пожежі було виявлено тіло 74-річного чоловіка.
У лікарні померла 69-річна жінка, яка отримала опіки на пожежі сухої трави в селі Хотимир Обертинської ТГ Івано-Франківського р-ну.
Щоденно ми звертаємося до громадян із закликами не випалювати сухостій та стерню, але люди незбагненним чином продовжують ігнорувати наші застереження. Ціна такої недбалості - життя.
Нагадаємо, що у квітні 2020 року Рада збільшила штрафи для паліїв трави.
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