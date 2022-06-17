Офлайн чи онлайн? Як із першого вересня працюватимуть навчальні заклади - вирішуватимуть тепер на місцях. Про готовність відновити очне навчання вже заявили на Прикарпатті. Та є проблема, на сьогодні у школах там живуть переселенці. І чиновникам потрібно за два місяці знайти людям нове житло. Жанна Дутчак розкаже більше.

Ця початкова школа в Бурштині стала прихистком для переселенців ще від початку березня. Одні біженці - приїжджають, інші - повертаються додому, але в закладі постійно живе майже дев'яносто людей - переважно з Луганської, Донецької та Миколаївської областей. Вікторія разом із чоловіком тут вже місяць. Розповідає: вони встигли виїхати із рідного Світлодарська, якраз за пару днів до того, як його окупували рашисти. Загарбники й досі там. Тож повертатися подружжю нині нікуди.

Вікторія, переселенка зі Світлодарська:

Там в мене хата вже розбита, попав снаряд у квартиру. Там немає вже нічого. Ми живемо на п'ятому поверсі, і нам попало в дім.

Вікторія на сьомому місяці вагітності. Народжувати свого первістка планує тут, у Бурштині. Уже стала на облік в місцевій консультації. Найбільше зараз турбується як після пологів з немовлям житиме у школі. Адже попри створені зручності та досить хороші умови - тут є душ, пральня, безкоштовна їдальня - їй непросто.

Вікторія, переселенка зі Світлодарська:

Вагітній тяжєлєє чем обичному человеку. Адже самі розумієте, десь черга, зранку в туалет черга. В душ теж черга. Як не для вагітних, то можна жити. Дуже тут добре, кормлять кожен день три рази на добу.

І таких людей, які живуть в школах і садочках, і не мають змоги повернутися - не одна тисяча.

Людмила Коваленко, переселенка з Попасної:

Приїхали ми ще шостого березня. Хотілося б повернутися додому, але в найближчі 4-5 років... Нам взагалі нікуди повертатися. У нас все зруйновано. Тому ми плануємо тут. І будемо просити, щоб нас тут залишили.

На сьогодні під житло для переселенців в області переобладнані дві сотні навчальних закладів. Мешкають там понад п'ять із половиною тисяч біженців. Але вже до першого вересня всіх їх планують пересилити.

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА:

До першого вересня з метою, щоб ми могли запустити навчальний процес ми плануємо всіх людей перемістити. У нас практично в кожній територіальній громаді є будинки, які не використовувалися, будинки які потребують реконструкції, суттєвого ремонту. Ми познаходили старі гуртожитки, в яких ніхто роками не проживав.

Це наша одна із кімнат, яка потребує капітального ремонту. Потрібно у нас ремонт тепломережі. У нас погане опалення, заміна каналізації, і каналізаційних труб.

А ще потрібна нова електропроводка, сантехніка та меблі. Загалом із дев'яти поверхів гуртожитку Бурштинського торговельно-економічного коледжу придатні для життя нині лише три, де власне, і селять студентів. Решта приміщень - а це майже дев'яносто кімнат - без ремонту. В них останні десять років ніхто не жив. І саме їх планують реконструювати для родин переселенців. Встигнути потрібно до першого вересня.

Андрій Козак, директор Бурштинського торговельно-економічного фахового коледжу:

Почали співпрацювати з міжнародною організацією міграції, і буквально на початку тижня у нас були представники від цієї організації. Мова йде про ремонт незадіяних приміщень гуртожитку, ремонт - фінансування цих робіт саме під поселення внутрішньо переміщених осіб довгостроково.

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА:

Тобто ми зробили аналіз всіх таких об'єктів, які придатні для житла. І відповідно працюємо з міжнародними колегами ми їх запрошуємо і вони з нами виїжджають в громади. Дивляться об'єкти й відповідно допомагають нам такі об'єкти ремонтувати.

У скільки загалом обійдеться "такий великий переїзд" чиновники не озвучують. Адже відновлення цих об'єктів взяли на себе міжнародні партнери. Окрім ремонту і реконструкції старих будівель, для сімей-біженців на Прикарпатті планують звести й нове житло - загалом сто тисяч квадратних метрів. Квартири в таких будинках будуть надаватися відразу із ремонтом і мінімальним оснащенням технікою та меблями.