Під час розбору завалів Будинку культури у Чугуєві, який російські окупанти зруйнували 25 липня, рятувальники знайшли тіло жінки. Про це повідомляє "Суспільне".

Під бетонною плитою виявили загиблу жінку. Тривають пошуки ще двох людей, які перебували у будівлі під час атаки окупантів.

Нагадаємо, що 25 липня на Харківщині російській війська обстріляли Чугуїв - влучили у школу та Будинок культури. З-під завалів врятували трьох людей.