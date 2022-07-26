У Чугуєві під завалами Будинку культури знайшли тіло жінки [ Редагувати ]
Під час розбору завалів Будинку культури у Чугуєві, який російські окупанти зруйнували 25 липня, рятувальники знайшли тіло жінки. Про це повідомляє "Суспільне".
Під бетонною плитою виявили загиблу жінку. Тривають пошуки ще двох людей, які перебували у будівлі під час атаки окупантів.
Нагадаємо, що 25 липня на Харківщині російській війська обстріляли Чугуїв - влучили у школу та Будинок культури. З-під завалів врятували трьох людей.
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