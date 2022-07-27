США лікуватимуть поранених українських солдатів [ Редагувати ]
Не лише "Хаймерсами". Сполучені Штати допоможуть і у лікуванні важко поранених українських солдатів. Це одна із домовленостей, якої досягли два міністри оборони - український і американський. А ще вони обговорювали наступні поставки "Хаймерсів".
Що відомо про цю розмову? І які новини із Радбезу США щодо того, де росія шукає собі союзників для продовження війни? Про все розповість із Вашингтона Дмитро Анопченко.
Головна новина - Пентагон дозволив лікування українських солдатів в американському військовому шпиталі. До штатів везти, звісно ж, нікого не будуть - мова про одну з найкращих лікарень Армії США, яка знаходиться у Німеччині, неподалік від міста Ландштуль. Я попросив в пресслужбі Армії США відео цього закладу.
Зараз ви його побачите на екрані. Це найбільший військовий шпиталь, що є в американців за межами території Сполучених Штатів. Відомий він тим, що тут - два в одному - і навчають офіцерів проводити операції із порятунку поранених товаришів, рятувати на місці бойових дій, ефективно надавати екстрену допомогу. І водночас - мають найдосвідченіший склад лікарів, зокрема навіть фахівців в галузі трансплантології. І тепер одночасно до двох десятків українських бійців будуть тут приймати.
Щойно когось вилікують і випишуть - візьмуть іншого. Це, по суті, вперше, коли Пентагон дозволяє українським солдатам отримувати лікування саме на військових об'єктах, а не в цивільних лікарнях. Так, знак підтримки. І водночас - реальна можливість рятувати життя, бо доктори тут дійсно найкращі й мають досвід лікування найтяжчих поранень в американських офіцерів, протезування, і таке інше. Друге, про що домовились Ллойд Остін та Олексій Рєзников - а говорили вони телефоном - поставки "Хаймарсів". Україна просить максимально прискорити нові партії, Остін сказав - процитую - "докладає всі можливі зусилля для якомога швидшої передачі цих систем залпового вогню Києву". Пентагон також повідомляє, що обговорювали два міністри й підсумки останньої зустрічі "рамштайнської групи" - тобто, хто із країн як виконує взяті на себе зобов'язання, а із ким, можливо, американцям треба ще додатково поговорити.
Нагадаю, в рамках цього формату вже об'єднані більш ніж півсотні держав. Ну а щодо росії і її союзників… Вона, звісно ж, розраховувала на Китай, але за даними, які мають американські державні структури, далі підтримки у Раді Безпеки ООН Пекін не пішов. За весь час війни не було зафіксовано ані поставок китайської зброї та технологій, ані допомоги москві в тому, щоб обійти санкції.
Ну і багато розмов - думаю, ви теж це читали, було про те, що Іран начебто поставлятиме москві безпілотники, які використовуватимуться на Донбасі. Виявилося, що це теж - самі лише розмови. У всякому разі Координатор Радбезу США Джон Кірбі пояснює - в американської військової розвідки були дані про зацікавленість росії в придбанні в Ірані цих апаратів. Але США станом на зараз не бачили ані підтверджень закупівель росіянами безпілотників в Ірані, ані доказів існування цих апаратів в росії - не кажучи вже, що на фронті їх немає. Кірбі також пояснює, чому москва (і поки безуспішно) шукає, де б що купити. Переконує - західні санкції максимально сильно б'ють по оборонному комплексу росії. І саме із цим він пов'язує, зокрема, труднощі Кремля із розгортанням на фронті нових систем, ну а це, зрозуміло, послаблює позиції.
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