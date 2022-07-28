Ворог завдав ракетного удару по Київщині [ Редагувати ]
У четвер зранку, 28 липня, ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київщини. Про це повідомляє Олексій Кулеба.
Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби.
Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно наносити ракетні удари.
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