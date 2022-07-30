Житло, харчування та моральна підтримка. Сотні територіальних центрів соцзахисту по всій країні стали прихистком для вимушених переселенців. Частина з яких - це старенькі, немічні люди, що потребують особливої уваги. Як цій категорії пенсіонерів допомагають в Кривому Розі, розкаже наш кореспондент Артур Терещенко.

Чотири місяці ми жили, ну як сказать, ні газу, ні світла, ні води, ні хліба…

Пані Надія - переселенка з Високопілля, що на Херсонщині. Самотня жінка пересувається за допомогою ціпка. Вона до останнього залишалася в селі, адже виїхати без сторонньої допомоги не могла. Лише на початку липня стареньку разом із сусідкою таки евакуювали у Кривий Ріг. Уже три тижні вони живуть в одному з територіальних центрів.

Надія Мельник, переселенка з Херсонської обл.:

Тут, Божечко, як це нас тут прийняли хорошо. Це такий персонал, що я взагалі, ми наче в раю тут.

Ніна Санконог, переселенка з Херсонської обл.:

Здесь к нам… уважают нас, кормят нас, трехразовое питание и мы благодарны.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у закладі прийняли близько двохсот непрацездатних осіб - переважно з Херсонщини та Луганщини. Більшість переселенців - це старенькі, немічні люди. Серед них і Зоя Скакун з Донбасу.

Зоя Скакун, переселенка з Луганської обл.:

Я одна на вулиці осталася й оце два снаряди розірвалося. Вилетіло, люди мені помогли, я оце сюди привезли мене. Гріх Бога таїти, те що ми бачили чотири місяці в окупації, то бодай нікому тут не бачить. Щоб був мир, і щоб я синочка дождалася і всьо.

Син пані Зої на передовій - боронить Україну на півдні. А сама жінка, як і інші підопічні, має можливість безоплатно користуватися послугами терцентру.

Катерина Кривобок, завідувачка відділення Територіального центру соцзахисту Металургійного району Кривого Рогу:

Це перукар, швачка, послуги прання, також видаємо в тимчасове користування реабілітаційні засоби.

А ще в центрі соцзахисту переселенці можуть отримати правову допомогу з відновлення документів. Цією послугою вже скористалися понад 30 людей похилого віку.