Кім підтвердив загибель Вадатурського під час обстрілів Миколаєва [ Редагувати ]
Джерело: 24tv.ua
Загибель Героя України та відомого бізнесмена Олексія Вадатурського підтвердив голова ОВА Віталій Кім. Це сталося під час нічного масованого обстрілу.
Про це повідомляє Кім в Telegram-каналі.
"Миколаїв - Місто-герой. Кожного дня ми втрачаємо наших мешканців, наших воїнів. І сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська", - написав Кім.
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