Голова Запорізької ОВА закликав готуватися до складної зими та "запасатися дровами" [ Редагувати ]
Через російське вторгнення прийдешся зима в Запорізькій області буде "найскладнішою". Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух і місцевих жителів уже сьогодні думати про утеплення осель і запасатися дровами.
Вже сьогодні треба думати про утеплення своїх осель, приватному сектору, по можливості, запасатися дровами та паливними брикетами. Крім того, спираючись на ситуацію, мають бути створені стратегічні запаси та передбачені альтернативні газу види палива.
У зоні ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях ворог перебив електромережі та газопроводи. Наразі обласна влада з представниками критичної інфраструктури вирішує, як забезпечити там "хоча б мінімальне проведення опалювального сезону".
У цьому році зима буде мати свої особливості... На неокупованій території все йде за планом - це підготовка мереж і котелен. Складна ситуація склалася в зоні ведення бойових дій. Була також визначена потреба в додатковому фінансуванні обласних комунальних закладів, у побудові резервних електромереж. Розуміємо, що сезон буде важкий.
За його словами, на неокупованій території все йде за планом – ведеться підготовка мереж та котелень.
Нагадаємо, 30 липня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що Україна починає обов'язкову евакуацію з підконтрольних районів Донеччини через бойові дії та відсутність можливості забезпечити опалення житлових будинків у зимовий період.
по темі
Вночі російські війська вдарили ракетами по передмістях Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух
Росія нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках. До північно-східних регіонів Херсона стягнуто велику кількість озброєння та військової техніки. На Криворізький напрямок окупант перекинув три батальйонно-тактичні групи з Новопавлівського напрямку, а також ввів одну таку групу на Запорізькому напрямку
У Запорізькій області пройшла велика злива. Через непогоду "дорога життя", якою евакуюються жителі окупованих територій, повністю розмита. Про це повідомив мер окупованого Енергодара Дмитро Орлов
Жителі Запорізької області повинні виїхати з зони бойових дій. З таким закликом виступив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в інтерв’ю "Укрінформу"
Ввечері 22 липня російські окупанти випустили по Запорізькій області з "Градів" близько 20 ракет, більшість з яких впала в Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух