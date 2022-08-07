Китайський 900-річний дерев'яний арковий міст, відомий як міст Ваньань, збудований за часів династії Сун у повіті Піннань провінції Фуцзянь, згорів увечері 6 серпня.

Міст Ваньань довжиною 98,2 м, також відомий як Міст загального світу, був найдовшим дерев'яним арковим мостом у Китаї.

Корпус дерев'яного мосту згорів і впав упродовж перших 20 хвилин пожежі. На повну ліквідацію пожежі у рятувальників пішло 10 годин.

Про постраждалих внаслідок пожежі не повідомляється. Причину займання розслідують, але власті схиляються до того, що це справа рук людини.

Нагадаємо, що на Кубі сталася масштабна пожежа на нафтобазі, внаслідок якої постраждали понад 100 людей.