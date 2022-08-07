У Китаї згорів 900-річний дерев'яний міст (відео) [ Редагувати ]
Китайський 900-річний дерев'яний арковий міст, відомий як міст Ваньань, збудований за часів династії Сун у повіті Піннань провінції Фуцзянь, згорів увечері 6 серпня.
Міст Ваньань довжиною 98,2 м, також відомий як Міст загального світу, був найдовшим дерев'яним арковим мостом у Китаї.
Корпус дерев'яного мосту згорів і впав упродовж перших 20 хвилин пожежі. На повну ліквідацію пожежі у рятувальників пішло 10 годин.
Про постраждалих внаслідок пожежі не повідомляється. Причину займання розслідують, але власті схиляються до того, що це справа рук людини.
Нагадаємо, що на Кубі сталася масштабна пожежа на нафтобазі, внаслідок якої постраждали понад 100 людей.
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Удар блискавки спричинив пожежу на паливному складі на заході Куби, внаслідок чого постраждали 67 людей, троє з них у критичному стані, 17 людей вважаються зниклими. Про це повідомляє AFP із посиланням на кубинську владу
Китай провів успішний запуск з космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі "експериментального багаторазового апарату". Про це повідомило агентство "Сіньхуа". Фахівці, які відстежують китайську космічну програму, повідомляють, що це вже другий з 2020 року запуск такого апарату, який вони називають "таємничим" чи "таємним"