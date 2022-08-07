Китай проводитиме "регулярні" навчання біля Тайваню [ Редагувати ]
Китай готується провести "регулярні" військові навчання на сході від серединної лінії Тайванської протоки.
Серединна лінія, є вузькою протокою між островом Тайвань та материковим Китаєм. Вона виступає неофіційною лінією контролю, яку зазвичай не перетинають військові літаки, або ж кораблі обох сторін.
Про "регулярні" військові навчання повідомило державне телебачення Китаю. В телебаченні серединну лінію назвали "уявною" та відзначили, що вона ніколи не була визнана юридично й була проведена США для військових потреб у минулому столітті.
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