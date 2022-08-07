Росіяни б'ють по Харкову: влучили в інфраструктурний об'єкт [ Редагувати ]
Ввечері 7 серпня російські війська почали щільно обстрілювати Харків. У соцмережах жителі повідомили про понад 10 прильотів. Обстріли підтвердив мер міста Ігор Терехов.
Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи.
Информации о пострадавших нет, надеюсь, что и не будет.
Нагадаємо, що 7 серпня окупанти завдали ракетних ударів по військових об'єктах на Вінниччині.
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