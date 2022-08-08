Зараз лікарі готують до операцій ще трьох людей, що постраждали від ракетного удару в Сергіївці

В Одесі пластичний хірург Артур Тумбашян безкоштовно оперує постраждалих від ракетних ударів. Серед його пацієнтів - і вихователька дитячого садка, і жителька Сергіївки, в будинок якої влучив снаряд. Обидві ці жінки серйозно постраждали від осколкових поранень. І щоб повернути собі колишню красу і стерти з обличчя шрами війни, погодилися лягти під скальпель. Марія Тарасова бачила перевтілення.

Лариса одужує після операції з відновлення обличчя. Вихователька дитячого садка курортного селища Сергіївка хвилюється, чи зможе колись повернутися на роботу. Адже обличчя та верхня частина тіла - у шрамах. Вони лишилися на згадку про три російські ракети, що прилетіли у мирне приморське селище серед ночі. Влучили у базу відпочинку та дев'ятиповерхівку, де мешкала Лариса.

Лариса Шмалько, постраждала від ракетного удару:

Мамо, тікай, тікай, ракета летить. Але ж я - хозяйка, побігла закривати балкон, щоб не побилося. І тільки підняла руку, і тут - гаряче повітря і такий хлопок. Мене збило і я осліпла – мабуть, скло віконне. І я поповзла, почала кричати: "Я осліпла, люди!", - аа там вже скрізь було. Над нами на 4 поверсі, батьків вбило, дівчину викинуло на площадку - вона там верещить. На другому поверсі жінку вбило - там теж кричать.

Внаслідок обстрілу Сергіївки загинула 21 людина. Майже сорок постраждалих терміново доправили до місцевої лікарні. Ларисі пощастило: син привіз її першою, тож у медиків було трохи більше часу обробити страшні рани.

Лариса Шмалько, постраждала від ракетного обстрілу:

Я ж нічого не бачила, в мене пообривало повіки, і кров'яні такі шари були, просто. Я була, знаєте, як той шарік: тільки очі і рот. Все інше було замотано, тому що - кроваве місиво.

Місцеві лікарі зробили все, що могли, щоб врятувати життя тяжко поранених. Лариса вижила, але її обличчя було спотворене.

Лариса Шмалько, постраждала від ракетного удару:

Онучка мене боялася, не могла підійти. Я їй казала: "Не бійся, я ходила по малину. Впала, а там їжачок був і поколов мене, але воно пройде". Ну, це дитина. Дорослим не дуже приємно на тебе дивитися, а дитині - тим паче.

Тоді жінка дізналася про пластичного хірурга Артура Тумбашяна, який погодився безкоштовно зробити естетичну операцію.

Артур Тумбашян, пластичний хірург:

Основная проблема - это лицо и шея. Самая большая - бровная дуга, сама бровь. То есть хвост у нее лежал отдельно ниже, тело - на своем месте. В этой же части перебиты ветки височно- скулового нерва, которые отвечают за поднятие брови. И в кости, где были мелкие обломки, торчал кусочек стекла разбитого. Помимо этого - масса порезов на лице.

Операція тривала півтори години. Хірург видалив шматок скла, провів реконструкцію брови, повернув рухливість обличчю. Артур вірить: не одразу, але пацієнтка зможе без остраху дивитися на себе в дзеркало.

Артур Тумбашян, пластичний хірург:

Это не прихоть ее, сделать себя красивее и моложе, а вернуть то, что было. Пластическая хирургия - это ж не только косметологический компонент, это - и реконструкция, вот, в данном случае была реконструкция.

Артур Тумбашян, як і його колеги, родом з Миколаєва. До Одеси перебралися кілька років тому, відкрили заклад естетичної хірургії. З початком війни одразу вирішили: допомагатимуть жертвам обстрілів.

Артур Тумбашян, пластичний хірург:

У нас тут как семья маленькая. "Что будем делать?" – "Давайте помочать". Расходную часть клиника на себя берет полнностью. А мы - руки и сердце. Мы готовы. Это - не только Сергеевки касается, а вообще всей страны. От взрывов, от осколков и того подобного.

Єдине від чого медики не змогли відмовитися - від картини, яку Лариса написала для них власноруч.

И в качестве благодарности она нам принесла эту красоту.

Зараз лікарі готують до операцій ще трьох людей, що постраждали від ракетного удару в Сергіївці: дівчину та подружню пару. А в Лариси попереду - реабілітація. Потрібен час, щоб остаточно прибрати рубці хоча б з її обличчя.

Лариса Шмалько, постраждала від ракетного удару: