Переговори з Москвою можливі лише за умови кількох важливих тактичних поразок армії країни-агресора. Тож завдання Європи - надати військову та фінансову підтримку Україні, щоб наша держава мала змогу виграти цю війну. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro.

На жаль, із Росією домовитися сьогодні неможливо. Росія обов'язково відмовиться або спробує обдурити договірні сторони. Вона на повну використовує свої експансіоністські можливості й хоче просунути статус-кво, який є неприйнятним для України. Тому треба розуміти, що переговорний процес із Росією можливий лише за умови кількох важливих тактичних поразок.

За його словами, нині РФ не має змоги захопити більше українських територій, тож паралельно завдає численних ударів по цивільній інфраструктурі нашої країни.

Росія використовує стратегію терористичних атак, свідомо завдаючи ударів по місцях, де перебувають лише мирні жителі. Їхня мета - деморалізувати й посіяти паніку серед населення, щоб воно тиснуло на уряд і вимагало негайного укладення мирного договору на будь-яких умовах. Але Україна зараз вкрай мобілізована, і населення розуміє, що ті жертви, на які воно сьогодні йде, необхідні для перемоги над Росією.

Подоляк зазначив, що наразі контактів між Україною та Росією на військово-політичному рівні немає. Але є діалог щодо гуманітарної складової: обміну полоненими, тілами загиблих військових, щодо гуманітарних коридорів, а також переговори через посередників стосовно експорту зернових.

Радник керівника Офісу глави держави наголосив: Україна прагне перемоги та звільнення всіх наших територій.

Це умова виживання української нації. Путін не раз говорив, що його метою є не просто захоплення певної території, а повне захоплення України зі знищенням нинішньої сутності Української держави.

На його переконання, світові лідери мають зрозуміти, що ця війна - це війна демократії проти авторитаризму. І якщо Росія переможе, то домінуватиме у Європі, а також спробує зазіхнути на інші країни, наприклад Польщу, країни Балтії, Молдову.

Я також кажу нашим партнерам: якщо Росія переможе, то вона залишиться непокараною за свої жахливі воєнні злочини, які зараз побачив увесь світ.

З іншого боку, перемога над Росією забезпечить спокійне майбутнє Європі та країнам в інших частинах світу - без енергетичного, міграційного чи продовольчого шантажу та без загрози нового збройного конфлікту, наголосив Михайло Подоляк.

Українці готові вмирати за свободу, і вони за неї вмирають. Завдання Європи – просто підтримати нас. Дайте зброю, дайте фінансову допомогу, дайте нам змогу виграти цю війну! Ми готові віддати свою кров, щоб люди залишалися вільними, щоб Європейський Союз залишався вільним. Сьогодні визначається історична конфігурація європейської спільноти на наступні п'ятдесят-сто років.

Нагадаємо, що напередодні президент Зеленський заявив, що псевдореферендуми на окупованих територіях закриють будь-яку можливість для переговорів.