На Харківщині у лавах СБУ викрили "крота" російських спецслужб [ Редагувати ]
Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ в Харківській області, який працював на спецслужби Росії. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії. Завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвіддані про ЗС РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.
Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів з метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані росіяни використовували для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста.
За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього.
В обмін за співпрацю ворог надав "кроту" гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон.
За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації.
Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому" - після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ.
Наразі "кроту" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що 29 травня президент Зеленський звільнив очільника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків. У середині липня глава держави провів кадрові зміни в СБУ, зокрема, звільнив заступника голови СБУ Володимира Горбенка.
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