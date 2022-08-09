Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ в Харківській області, який працював на спецслужби Росії. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії. Завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвіддані про ЗС РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів з метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані росіяни використовували для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста.

За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього.

В обмін за співпрацю ворог надав "кроту" гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон.

За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації.

Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому" - після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ.

Наразі "кроту" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 29 травня президент Зеленський звільнив очільника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків. У середині липня глава держави провів кадрові зміни в СБУ, зокрема, звільнив заступника голови СБУ Володимира Горбенка.