Десять спроб штурму російських військ на кордоні Луганської та Донецької областей відбили наші захисники. Своє безсилля російські терористи компенсують тактикою випаленої землі - гатять з усього озброєння, яке мають.

На Луганщині окупанти задіювали авіацію, завдавали ударів ракетами, залучали танкові атаки, мінометні обстріли. На Донецькому напрямку - під вогнем ворога - вся лінія фронту. Тут троє загиблих та 18 поранених за добу серед мирного населення.

Євген Соломін з останніми новинами з українського сходу.

Окупований вісім років тому Луганськ - центр мобілізації рашистів. На чоловіків тут полюють скрізь - на вулицях, магазинах, підприємствах.

Мужиков вообще нет. Одно бабье - девчули, бабули, женщины.

Таку мобілізацію тут називають "могилізацією" - бо чоловіків одразу кидають на фронт. Їх російська армія використовує як наживку: відправляють в атаку для виявлення вогневих точок наших військ.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Майже всіх, кого можна було відправити на фронт із шахт, уже мобілізували на початку вторгнення. Зараз кожна повістка - ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає. Дійшли до того, що почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей рф. Усі знають, що з фронту не повертаються.

З нещодавно окупованого Старобільська загарбники відправили на війну перших 80 "добровольців" - це переважно "ждуни" та любителі "рускага міра". Далі на фронт підуть ті, хто вже встиг отримати паспорт терористичної "ЛНР". Утекти від свавілля окупантів на Луганщині на підконтрольну Україні території непросто. Офіційних каналів евакуації немає. Неофіційні - через Харківську та Запорізьку області. Шлях триває 2-3 доби. Через Грузію чи Європу - до тижня в дорозі та від 300 євро. Проте потік охочих не припиняється.

Минулої доби на адмінмежі Луганської та Донецької областей, наші оборонці відбили десять спроб штурму російських військ.

Позивний "Воїн", військовослужбовець Національної гвардії України:

Росгвардія невмотивована. Вони не знають, що їм тут робити. Вони напевно, задаються питанням: "зачем ми сюда пришли". А ми знаємо до чого йдемо, і ми на своїй землі. У в будь-якому випадку ми праві.

Тактику випаленої землі з Луганщини окупанти перенесли на Донеччину. Тут вони за тиждень просунутися не змогли ніде, крім напрямку Бахмута. Тож поливають вогнем з усього, що може руйнувати, вбивати та знищувати.

Бахмут окупанти закидують ракетами та мінами. Вночі одна з російських ракет влучила в багатоповерхівку, спалахнула пожежа.

Лиманський, Бахмутський та Авдіївський напрямки - найскладніші на східній лінії фронту. Під обстрілами - Соледар, Авдіївка, Торецьк та Костянтинівка.

Все живы-здоровы? Ви сами живете? - Да! - На улицу с дома виходите, давайте!

Цей обстріл росіянами з зенітно-ракетного комплексу С-300 призвів до руйнування багатоповерхівки. Уламками горішніх поверхів завалило нижні. Кілька годин аварійно-пошукової операції - і людей вдалося витягнути.

О, давайте с-под окна уйдите! Скажи, чтоб все отошли! Давай сейчас я тебя с-под завала... Привалило, да! А там она сидит нормально так.

Віталій Хіврич, керівник відділу Краматорського райвідділку поліції:

Верхні три поверхи були зруйновані та під завалами опинилися люди. На місце одразу виїхали ДСНС та поліція.

Росіяни обстрілюють багатоповерхівки, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. З калібрами не церемоняться.

Ось наслідки потрапляння ворожої ракети в багатоквартирний будинок. Зруйновано майже третій поверх, відсутній дах.

0.20 или 0.23 біло. - А что по раненим. - В больнице. - А там в пролетах никто не жил? Повиезжали? Да нет, и дети там били.

Чергових обстрілів зазнала Мар'їнка. Тут обстріли не припиняються вісім останніх років.

Вот это полачаса назад было! - Полчаса? - Да!

Окупанти використовують заборонені фосфорні та касетні бомби.

Проте навіть у такій ситуації змусити людей виїхати непросто. Цей чоловік живе у Красногорівці - практично на лінії фронту.

Я нікуди не поїду!

Поліцейські вмикають чоловікові аудіозапис його онучи.

Пожалуйста, дедулечка, если с тобой что-то случится, я не переживу... - Все с Богом, давай до внучки! - Плюс!

Евакуація з Донеччини обов'язкова. Виїхати залізницею можна з Покровська до Кропивницького, автобусами - в будь-якому напрямку.