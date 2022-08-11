Суд у Черкаській області арештував майно компаній на 17 млн гривень. Вони виготовляли зброю для оборонпрому росії. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області.

За даними слідства, на території Черкаської області здійснювали діяльність три підприємства, власником яких є громадянин росії. Сума капіталу росіянина складала 17 млн гривень.

Українські компанії протягом 2016-2021 років співпрацювали з російськими підприємствами, вони також переводили їм кошти. Компанії в росії виготовляли зброю та боєприпаси до неї.

Суд арештував майно українських компаній, власником яких є громадянин росії. Вирішується питання про передачу арештованого майна до АРМА.