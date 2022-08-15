Залужний звернувся до союзників польською мовою (відео) [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 15 серпня, у День Війська Польського, привітав союзників зі святом і подякував польському народу за допомогу у відбитті російської агресії. Звернення він записав польською мовою.
Головком ЗСУ нагадав, що у Варшавській битві польський народ "відстояв свою державність і врятував Європу від більшовицької навали".
Союзником Польщі у цій війні була Українська Народна Республіка. Сьогодні, як і 102 роки тому, ми знову разом протистоїмо спільному багатовіковому ворогові. Щиро вдячний польському народу за допомогу та підтримку у цей складний час.
Залужний закінчив звернення словами:
Ми боремося за нашу та вашу свободу. Разом переможемо!
Нагадаємо, що 31 травня було підписано угоду між Києвом та Варшавою про постачання ЗСУ трьох партій самохідних гаубиць KRAB калібром 155 мм - це майже 60 гаубиць.
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