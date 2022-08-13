П'ята частина російських військ в Україні розгромлена - Залужний [ Редагувати ]
Російська армія вже втратила пʼяту частина своїх підрозділів, що залучені до бойових дій в Україні.
Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.
Сьогодні Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Військові звірили оцінки втрат окупантів у війні в Україні.
"Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі - пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена", - написав Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ подякував Міллі та американським громадянам за дієву підтримку у захисті українського народу та спільних цінностей - свободи і демократії.
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