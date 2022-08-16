Окупанти вдарили ракетами по Житомирщині, пролунало два вибухи [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали ракетного удару по Житомирській області, зафіксовано два вибухи. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару. Додаткову інформацію буде надано згодом.
Читачі Житомир.info повідомили, що під Житомиром лунають вибухи.
За попередньою інформацією, ракети, які сьогодні влучили по Житомирському району, випущені з території Білорусі.
Нагадаємо, що Харків вночі піддався одному з наймасованіших ударів, по місту вдарили 7 ракет.
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