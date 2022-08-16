Україна отримала 200 млн євро від Італії на зарплати вчителям [ Редагувати ]
Україна отримала від Італії 200 млн євро на виплату заробітних плат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Про це повідомило Міністерство фінансів України.
15 серпня, 2022 року, Україна отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італійської Республіки. Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту - 7,5 років).
Кредитний договір було підписано 5 серпня між Україною в особі Міністра фінансів України як позичальником і Урядом Італійської Республіки в особі Міністра економіки та фінансів Італійської Республіки як кредитором.
За даними Мінфіну, у держбюджеті-2022 враховано 97,2 млрд грн на виплату заробітної плати вчителям шляхом надання громадам освітньої субвенції.
Нагадаємо, що державний бюджет на 2023 рік буде "надзвичайно жорстким". Про це попередив міністр фінансів Сергій Марченко.
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