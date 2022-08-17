Усик вийшов на пресконференцію з Джошуа в образі козака та заспівав "Червону калину" (відео) [ Редагувати ]
Абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик вийшов на фінальну пресконференцію перед боєм з Ентоні Джошуа в образі козака - у вишиванці, в жупані та з оселедцем.
Етнокостюм для чинного чемпіона світу у важкій вазі пошив бренд Ельвіри Гасанової Damirli.
Після дуелі поглядів український боксер заспівав Гімн Січових Стрільців - пісню "Ой у лузі червона калина".
Нагадаємо, що у ніч на 26 вересня 2021 року Олександр Усик здобув перемогу над Джошуа у 12-раундовому поєдинку в Лондоні.
Усик виграв одностайним рішенням суддів - 117-112, 116-112, 115-113, і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.
Реванш Усик-Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія). Українець захищатиме всі чемпіонські пояси.
"Подробиці" писали, де і коли дивитися бій.
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