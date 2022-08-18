Це вже третє весілля поранених військовослужбовців у Трускавці

Кохання, якому не завадить ані війна, ані інші життєві негаразди. Пара з Харківщини - 40-річні Наталя та боєць тероборони Дмитро одружилися в Трускавці. Там наречений проходив реабілітацію і Наталя приїхала провідати коханого. Але не знала, що потрапить власне весілля. Вікторія Балицька все бачила.

Під Трускавецьким відділом РАЦСу паркується автобус. З нього по черзі виїжджають на візках наречений із побратимами. Саме вони допомогли Дмитру організувати це несподіване для його коханої весілля.

Олександр, побратим нареченого:

Прості обручки для молодих Дмитра та Наталі.

Андрій, побратим нареченого:

А вибирали ми довго ну, по-перше, ми ж не знали розмір, і як його вгадати. А так все нормально. Прийшла мисля в нас спонтанно. Ідея тоже. Бистро у життя її реалізували та і все.

40-річний боєць тероборони Харківщини Дмитро втратив ногу 13 червня під час ворожого артобстрілу. На 14-те було заплановане весілля, проте розпис тоді довелося відкласти. А нині на реабілітації у Трускавці Дмитро із побратимами вирішили все ж реалізувати мрію.

Андрій, побратим нареченого:

Ми так сиділи, шуткували, Діма женеться? - То женюсь. Добре подумав? Він сказав: так точка і все.

Наталя та Дмитро разом вже 18 років. За цей час переконалися - почуття справжні.

Наталочка, дивлячись вчасні відкриті очі Дмитра, прошу відповісти, чи готові ви стати найкращою дружиною? Ніжною, вірною, люблячою і можливо матір'ю ваших майбутніх дітей? - Так.

Гостей небагато - кілька побратимів та волонтери.

Ці хвилини все для вас стає спільним - праця, радість, невдачі теж разом легше подолати.

Одруження стало несподіванкою для Наталі - вона просто приїхала із Харківщини провідати Дмитра.

Наталя Салова, наречена:

Я до кінця не осознавала, просто побалакати і все, поки сьогодні його друг не приїхав мене і не забрав.

Дмитро Назаренко, наречений:

Вона у Львів тільки приїхала, мала до мене виїжджати, я тоді тільки сказав, що так і так уже все договорено, пора.

Організували все місцеві волонтери за благодійні кошти.

Леся Терлецька, волонтерка:

Є люди, які квіти нареченим роблять, які каравай печуть, є транспорт. Вже все налагоджено.

Це вже третє весілля поранених військовослужбовців у Трускавці. І волонтери впевнені - не останнє.