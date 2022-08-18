Кохання під час війни: Пара з Харківщини одружилися в Трускавці. [ Редагувати ]
Кохання, якому не завадить ані війна, ані інші життєві негаразди. Пара з Харківщини - 40-річні Наталя та боєць тероборони Дмитро одружилися в Трускавці. Там наречений проходив реабілітацію і Наталя приїхала провідати коханого. Але не знала, що потрапить власне весілля. Вікторія Балицька все бачила.
Під Трускавецьким відділом РАЦСу паркується автобус. З нього по черзі виїжджають на візках наречений із побратимами. Саме вони допомогли Дмитру організувати це несподіване для його коханої весілля.
Олександр, побратим нареченого:
Прості обручки для молодих Дмитра та Наталі.
Андрій, побратим нареченого:
А вибирали ми довго ну, по-перше, ми ж не знали розмір, і як його вгадати. А так все нормально. Прийшла мисля в нас спонтанно. Ідея тоже. Бистро у життя її реалізували та і все.
40-річний боєць тероборони Харківщини Дмитро втратив ногу 13 червня під час ворожого артобстрілу. На 14-те було заплановане весілля, проте розпис тоді довелося відкласти. А нині на реабілітації у Трускавці Дмитро із побратимами вирішили все ж реалізувати мрію.
Андрій, побратим нареченого:
Ми так сиділи, шуткували, Діма женеться? - То женюсь. Добре подумав? Він сказав: так точка і все.
Наталя та Дмитро разом вже 18 років. За цей час переконалися - почуття справжні.
Наталочка, дивлячись вчасні відкриті очі Дмитра, прошу відповісти, чи готові ви стати найкращою дружиною? Ніжною, вірною, люблячою і можливо матір'ю ваших майбутніх дітей? - Так.
Гостей небагато - кілька побратимів та волонтери.
Ці хвилини все для вас стає спільним - праця, радість, невдачі теж разом легше подолати.
Одруження стало несподіванкою для Наталі - вона просто приїхала із Харківщини провідати Дмитра.
Наталя Салова, наречена:
Я до кінця не осознавала, просто побалакати і все, поки сьогодні його друг не приїхав мене і не забрав.
Дмитро Назаренко, наречений:
Вона у Львів тільки приїхала, мала до мене виїжджати, я тоді тільки сказав, що так і так уже все договорено, пора.
Організували все місцеві волонтери за благодійні кошти.
Леся Терлецька, волонтерка:
Є люди, які квіти нареченим роблять, які каравай печуть, є транспорт. Вже все налагоджено.
Це вже третє весілля поранених військовослужбовців у Трускавці. І волонтери впевнені - не останнє.
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