Евакуація за новими стандартами. У Дніпрі благодійний фонд, який з 2014 року допомагає нашим військовим - передав оборонцям техніку для медичної евакуації - квадроцикл і чопер. Наші регіональні журналісти вже встигли подивитися на нову техніку й розпитати військових - в чому її особливість, користь та перевага.

Набережна міста Дніпра. Тут волонтери благодійного фонду "Народна армія" розмістили незвичну партію допомоги військовим - так званий "народний медичний евакуатор", що складається з квадроцикла та чопера.

Микита, волонтер:

Місяць збирали гроші та зробили дуже крутий медпроект - народний медевак. Це квадрік, мот "Індуро", причип, для того, щоб хлопці в зоні бойових, бойовій зоні дій вивозили "трьохсотих", тобто поранених.

Щодня тактика бойових дій змінюється, кажуть військові медики, тож зростає потреба в маневровій техніці.

Дмитро, бойовий медик:

Это очень важно для эвакуации раненых. То есть квадроцикл он чем удобен - он быстрый, маневренный и легко и хорошо проходимый. В принципе это то, что как раз таки нужно для эвакуации.

Крім спеціалізованої техніки - сто аптечок. Кожна відповідає стандартам НАТО й містить: атравматичні ножиці, гемостатичні засоби, медичні рукавички, хлоргексидин, турнікет та еластичний бинт.

Карина, волонтерка:

Це така збірна солянка, але якісних засобів. Вони можуть бути як ізраїльські, так і американські, так там ну німецькі деякі засоби, але вони обов'язково повинні бути якісними.

Благодійний фонд "Народна Армія" був заснований вісім років тому відомим в Україні спортсменом Романом Зозулею. За цей час він разом з однодумцями зміг втілити кількасот проєктів для наших військових.

Микита, волонтер:

Наше лице і головна людина - це Роман Зозуля, футболіст збірної України. Наразі він находиться в Іспанії, от, але він дуже активно допомагає нам і це дуже круто.

Майбутніх планів волонтери фонду не розкривають. Лише переконують: їх багато. Реалізацію чергового обіцяють розпочати після того, як "народний медичний евакуатор" дістанеться Херсонського напрямку фронту.