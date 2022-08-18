Дніпровський благодійний фонд передав на фронт техніку для медичної евакуації [ Редагувати ]
Евакуація за новими стандартами. У Дніпрі благодійний фонд, який з 2014 року допомагає нашим військовим - передав оборонцям техніку для медичної евакуації - квадроцикл і чопер. Наші регіональні журналісти вже встигли подивитися на нову техніку й розпитати військових - в чому її особливість, користь та перевага.
Набережна міста Дніпра. Тут волонтери благодійного фонду "Народна армія" розмістили незвичну партію допомоги військовим - так званий "народний медичний евакуатор", що складається з квадроцикла та чопера.
Микита, волонтер:
Місяць збирали гроші та зробили дуже крутий медпроект - народний медевак. Це квадрік, мот "Індуро", причип, для того, щоб хлопці в зоні бойових, бойовій зоні дій вивозили "трьохсотих", тобто поранених.
Щодня тактика бойових дій змінюється, кажуть військові медики, тож зростає потреба в маневровій техніці.
Дмитро, бойовий медик:
Это очень важно для эвакуации раненых. То есть квадроцикл он чем удобен - он быстрый, маневренный и легко и хорошо проходимый. В принципе это то, что как раз таки нужно для эвакуации.
Крім спеціалізованої техніки - сто аптечок. Кожна відповідає стандартам НАТО й містить: атравматичні ножиці, гемостатичні засоби, медичні рукавички, хлоргексидин, турнікет та еластичний бинт.
Карина, волонтерка:
Це така збірна солянка, але якісних засобів. Вони можуть бути як ізраїльські, так і американські, так там ну німецькі деякі засоби, але вони обов'язково повинні бути якісними.
Благодійний фонд "Народна Армія" був заснований вісім років тому відомим в Україні спортсменом Романом Зозулею. За цей час він разом з однодумцями зміг втілити кількасот проєктів для наших військових.
Микита, волонтер:
Наше лице і головна людина - це Роман Зозуля, футболіст збірної України. Наразі він находиться в Іспанії, от, але він дуже активно допомагає нам і це дуже круто.
Майбутніх планів волонтери фонду не розкривають. Лише переконують: їх багато. Реалізацію чергового обіцяють розпочати після того, як "народний медичний евакуатор" дістанеться Херсонського напрямку фронту.
по темі
Така окопна свічка не боїться ні вологи, ні вітру. Вона легко може освітити окоп чи підвал, обігріти бліндаж, швидко закип'ятити воду та навіть розігріти обід.
До кожного пакунка кладуть підставку для вогню, сухий спирт, що горить без диму й не видає позицій, спеціально оброблені сірники й таблетки для знезараження води. А ще - харчі.
Прилад, що збиває ворожі безпілотники, школярі купили за зароблені співом гроші. Імпровізовані виступи влаштовували у центрі невеличкого містечка Рожище.
Збирають дрібні гроші на потреби Збройних Сил України. Організатори переконують: копійки, які залежалися у гаманцях і скарбничках - теж можуть допомогти нашій армії!
Її головна задача це рухатись бездоріжжям. Долати перешкоди, долати ями, і вивозити там, де звичайна автівка буде стояти. - майстер.