Два судна з сільгосппродукцією вийшли з Чорноморська [ Редагувати ]
З порту Чорноморськ вирушили два судна з сільгосппродукцією. Про це свідчать дані сервісу відстеження руху суден Marine Traffic.
Судно Zumrut Ana перевозить 6,3 тис. тонн соняшникової олії до Венеції. Cуховантаж Ocean з 25 тис. тонн пшениці прямує до порту турецького Мармара.
Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН було підписано угоду щодо вивезення зерна з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Туреччина зобов'язалася контролювати доставку вантажів і доглядати їх у Стамбулі. Для цього було створено Спільний координаційний центр. Вже 10 суден прибули до пунктів призначення, відвантажено понад 600 тис. тонн зерна.
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