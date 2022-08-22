Погрози податківцю можуть бути пов’язані з Юнайтед Тобако - ЗМІ [ Редагувати ]
Керівнику Департаменту акцизного податку ДПНС України Олександру Ярмоленку невідомі надіслали моторошні подарунки, які за стилем нагадують бандитські послання з 90-х років.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Сашку Ярмоленку бандити-тіньовики переказали вітання. Традиційним для бандитів способом - вінок і розлита кров. Поруч з дитячим візком. Користуючись нагодою, передаю привіт бандитам і злодіям, позбавленим можливості красти акциз з тютюну та горілки у армії. Ваш час пішов і більше не прийде. "Заробітків" на крадіжках більше не буде. Якщо ж захочете випробувати долю, продовживши красти - сядете. Це у кращому випадку.
Саме цей департамент кілька тижнів тому припинив роботу одного з найбільших виробників нелегальних сигарет, про що також Гетманцев повідомив у своєму телеграм-каналі. І хоча голова податкового комітету не уточнював, про яке саме підприємство йдеться, його заступник по комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що мова йде про тютюнову фабрику у Жовтих Водах на Дніпропетровщині.
Раніше Гетманцев підкреслював, що "деякі великі гравці тютюнового ринку у Жовтих Водах" не доплачують акцизний податок, що створює підстави для припинення їхньої діяльності.
Як відомо, у Жовтих Водах розташована тютюнова фабрика ТОВ "Юнайтед Табако", яка неодноразово привертала увагу як силових органів, так і журналістів. Починаючи з 2018 до 2021 року тут регулярно проводили обшуки Державна фіскальна служба, Нацполіція та СБУ.
У січні 2020 року Прокуратура Полтавської області оголосила про ліквідацію незаконного виробництва цигарок на обладнанні тютюнової фабрики у Жовтих водах, але виробництво на цій фабриці продовжилося.
У 2018 році компанією Юнайтед Тобако зацікавилися журналісти-розслідувачі з програми "Схеми". Вони звернули увагу, що акцизні марки на деяких марках сигарет цієї компанії мали маркування як для імпортного, а не вітчизняного виробництва.
Крім того, журналісти з’ясували, що Юнайтед Тобако має тісні зв’язки з депутатами від "Народного Фронту", зокрема, Олега Кришина та Миколи Мартиненка. Останній, як відомо, є партнером не лише Яценюка, але й близьким соратником лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.
Його називали одним з головним "гаманців" партії Порошенка. Мартиненка підозрювали у махінаціях із постачанням урану державному підприємству, організації корупційних схем з державних підприємств СхідГЗК і "Енергоатом", що завдало державі збитки у сумі 6,4 млн євро та $17,2 млн.
З тютюновою фабрикою у Жовтих водах Мартиненко пов’язаних через своїх бізнес-партнерів - братів Миколу та Руслана Журило. Ті, своєю чергою, теж замішані у схемах на Східному ГЗК. У 2021 році тютюнову фабрику у Жовтих Водах було названо найбільшим виробником контрафактних сигарет в Україні.
Попри це, наприкінці липня 2022 року Юнайтед Тобако отримала роздрібну ліцензію у Львові, яка дає їй можливість торгувати своєю продукцією з підробною акцизною маркою по всій Україні.
Примітно, що наприкінці минулого року незаконна торгівля сигаретами в Україні встановила новий антирекорд – 20,4% у порівнянні з 10% у 2020 році.
За даними дослідницької компанії "Кантар", середньорічний показник нелегального ринку сигарет у 2021 році склав 16,9% або 8,4 млрд штук сигарет. В результаті цього бюджети всіх рівнів недоотримали 15,4 млрд грн податкових зборів.
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