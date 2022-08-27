Компроміси стануть катастрофою: Подоляк назвав чотири позиції для завершення війни [ Редагувати ]
Компроміси з Росією стануть катастрофою. Війна має закінчитись воєнною перемогою України, трибуналом над військовими злочинцями та трансформацією Росії. Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Ця війна має закінчитися одним шляхом:
- військовою поразкою Росії;
- поверненням територій Україні;
- трибуналом над злочинцями;
- початком трансформації Росії.
Для цього не менше за зброю потрібна воля до перемоги. Всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства.
Нагадаємо, що Зеленський після переговорів з Ердоганом і генсеком ООН заявив, що мирні переговори з Росією можливі лише після того, як російські війська залишать територію України.
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