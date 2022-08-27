Компроміси з Росією стануть катастрофою. Війна має закінчитись воєнною перемогою України, трибуналом над військовими злочинцями та трансформацією Росії. Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Ця війна має закінчитися одним шляхом:

- військовою поразкою Росії;

- поверненням територій Україні;

- трибуналом над злочинцями;

- початком трансформації Росії. Для цього не менше за зброю потрібна воля до перемоги. Всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства.

Нагадаємо, що Зеленський після переговорів з Ердоганом і генсеком ООН заявив, що мирні переговори з Росією можливі лише після того, як російські війська залишать територію України.