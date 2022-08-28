Все поїде до хлопців, які боронять українську землю на Донецькому напрямку.

Борщ-батл влаштували у Дніпрі. Волонтери у фартухах проти професійних кухарів вийшли на змагання у приготуванні головної української страви - борщу. А у фіналі не лише годували всіх охочих. Головна мета кулінарного змагання - зібрати кошти на спецобладнання для захисників Донбасу. Серед дегустаторів була і Олена Мендалюк.

Наймайстерніші кухарі Дніпра зібралися, щоб позмагатися у вправності приготування головної страви українців. А всі охочі - дегустуватимуть.

За столами кипить робота - хлопці та дівчата шинкують інгредієнти. Готують одну страву, але у 18 варіантах. Волонтери та шеф-кухарі по різні боки так кухарських барикад.

От мені цікаво буде спробувати цей борщ. От дивись - інгредієнт баклажан нарізаний філігранно. А на якому бульйоні варите? На свинному з реберцями і з білими грибами. Ну то взагалі, аромат який відчуваєш.

На грибному бульйоні, на рибі, а ще на різних видах м'яса. Тут на кухні просто неба жодних обмежень. За усіма процесами пильно стежить журі.

А ось в цьому казані є секретний інгредієнт - це нут. Його шеф-кухар Леонід додав у борщ на грибному бульйоні замість квасолі. А ще обіцяє оригінальну подачу - у гарбузі.

Подача, смак, як нашинковані овочі і навіть чи чисто на столах під час приготування - це критерії, за якими учасників батлу оцінюватиме журі. Перевірять кухарів і на знання українських традицій.

Богдан Михайлов - член журі:

До речі, можливо хтось не знає, сьогодні всеукраїнський День сала. Тому я вам скажу по секрету, ми побачимо, чи використовують вони сало. Тому що справжній борщ має бути затовчений сало з часничком і с кропом.

Поза конкуренцією буде борщ на дровах, зізнається пані Тетяна. Жінка, вправно бігає довкола 200- літрового казана. Її секретний інгредієнт - то любов. Бо готує цю страву для український захисників.

Цибуля, морква, буряк. Трохи згодом будемо добавляти томат. Покажіть, який наваристий бульйон. Ось. А чому на дровах? Ну бо це найкраще.

Олена Булах - співорганізатор змагання:

Весь борщ сегодня будет передан воинам ЗСУ. Мы специально закатаем его в 3л банки. И они сегодня будут им ужинать. Со свежим испеченным хлебом со сметаной. Все как полежено.

Та не тільки борщем порадують кухарі українських воїнів. На батлі ще й збриють кошти на подарунок для ЗСУ.

Вікторія Суходольська - співорганізатор змагання:

Ми вирішили на прохання однієї з військових частин зібрати кошти для придбання обладнання, яке буде надавати покращений інтернет-зв'язок.

І все поїде до хлопців, які боронять українську землю на Донецькому напрямку. Збір коштів триватиме 10 днів.