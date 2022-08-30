В Україну завели майже 5000 найманців ПВК "Вагнер" - розвідка [ Редагувати ]
Росія провалює приховану мобілізацію, тому Кремль збільшує кількість найманців приватних військових компаній, яких кидають на війну проти України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора. Зважаючи на це, в міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України.
У першу чергу у війні проти нашої держави командування ЗС РФ активно використовує представників російської ПВК "Вагнер"/"Ліга".
За оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків.
Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ.
Нагадаємо, що ПВК "Вагнер" вербує в'язнів у Санкт-Петербурзі для війни в Україні.
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