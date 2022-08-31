У звичайному житті - юристи та будівельники, у надзвичайних ситуаціях - медики та пожежники! В Одесі провели навчання добровольців-рятувальників. Такий підрозділ було створено півтора місяці тому. Які навички там відпрацьовують та де їх застосовуватимуть? Дивіться далі.

За легендою навчань, на промисловому підприємстві внаслідок вибуху сталася пожежа, під завалами опинилися люди. До рятувальної операції залучені добровольці. Вони працюють пліч о пліч із бійцями ДСНС та комунальними службами. Фахівці кажуть: така допомога надзвичайно важлива зараз - в умовах військової агресії.

Олександр Полохач, начальник добровольчого формування цивільного захисту Одеської міськради:

Так: ми бачимо це по тому, що проходив Миколаїв, там постійно потрібні руки, а якщо ці руки ще чомусь навчені - ну, ви ж розумієте, що кожна хвилина - чим більше ми надали допомоги - це врятоване чиєсь життя.

В Одесі у складі добровольчого формування цивільного захисту - вже близько півсотні осіб. Це чоловіки та жінки різного віку та професій: від кухарів та музикантів - до менеджерів і водіїв. І тут не лише одесити. Приміром, пані Ксенія - переселенка з тимчасово окупованого Бердянська.

Ксенія Жирякова, учасниця добровольчого формування:

У звичайному житті я - біолог, морський біолог. Я не можу піти воювати, але є бажання бути потрібною у цей час, допомагати хоч чимось!

Під час попередніх тренувань добровольці навчилися надавати первинну медичну допомогу - і сьогодні демонструють ці навички. Мета навчань - якомога швидше наблизити вміння добровольців до професійного рівня. І ось з-під завалів вони вже дістають перших постраждалих.

Зараз ми відпрацьовуємо транспортування, правильне транспортування людини! Ми його фіксуємо є система, називається вона павук: оце розкладна система і ми фіксуємо ноги людини!

Знайти під завалами людей допомагають добровольці-кінологи. Умови - максимально наближені до реальних, зазначає пан Віталій. На тренуванні він разом зі своєю улюбленицею - бельгійською вівчаркою Явою.

Віталій Черлат, кінолог:

То есть ни собака, ни я не знаем, где человек - мы не видим, где он спрятан. Нет каких-то подсказок абсолютно: только нюх и моя внимательность к собаке - как она обозначает.

Евакуювати поранених з верхніх поверхів - допомагають добровольці-спелеологи та альпіністи. Ось так: усі разом - кожен у своїй компетенції - роблять спільну справу. Зрештою - за результатами навчань - було врятовано п'ятьох людей.

Максим Баронецький, спелеолог:

Работы в узких пространствах - это спелеология, это изучение катакомб, это прохождение достаточно труднодоступных мест и работы на висотах. Ну, вот эти навыки позволяют в достаточно тяжелых условиях выносить раненных.

Загалом на Одещині вже більше п'ятдесяти громад створили подібні добровольчі формування. В ДСНС зазначають, що не всі з них активно проводять навчання - тож закликають місцеві органи влади не гаяти часу.