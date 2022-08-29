Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила про те, що Швеція надасть Україні додатковий пакет військової допомоги, щоб допомогти захиститися від вторгнення росії. Про це повідомляє Reuters.

Вартість пакета складе 46,75 млн доларів.

Андерссон повідомила, що її уряд надасть Україні додатковий пакет допомоги в розмірі 1 мільярда крон, як військової, так і цивільної.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Швецію надати країні зброю, таку як гаубиці і снаряди.