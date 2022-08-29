Швеція надасть Україні додатковий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила про те, що Швеція надасть Україні додатковий пакет військової допомоги, щоб допомогти захиститися від вторгнення росії. Про це повідомляє Reuters.
Вартість пакета складе 46,75 млн доларів.
Андерссон повідомила, що її уряд надасть Україні додатковий пакет допомоги в розмірі 1 мільярда крон, як військової, так і цивільної.
У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Швецію надати країні зброю, таку як гаубиці і снаряди.
Поки триває війна, ми будемо просити більше зброї.
по темі
Країна-агресор росія перекидає на територію тимчасово окупованого Криму нову партію важкої військової техніки
США виділяють Україні найбільший пакет військової допомоги
Конференція північноєвропейських союзників у Копенгагені зібрала 1,5 млрд євро на військову допомогу Україні
В окупованому Мелітополі зруйновано одну з найбільших військових баз російських загарбників
Анналена Бербок запевнила, що в разі необхідності Німеччина готова роками підтримувати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення