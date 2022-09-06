Росія може зіткнутися з більш тривалою та глибшою економічною рецесією через американські та європейські санкції, ставлячи під загрозу галузі, на які країна роками спиралася у своїй економіці. Про це пише Bloomberg із посиланням на внутрішній звіт уряду РФ.

Два з трьох представлених у звіті сценаріїв показують, що наступного року економічний спад у Росії прискориться, а економіка повернеться на рівень до початку збройного вторгнення в Україну лише наприкінці десятиліття чи пізніше.

"Інерційний" сценарій передбачає, що 2023 року економіка сягне максимального занепаду - на 8,3% нижче за рівень 2021 року. Згідно зі стресовим сценарієм, у 2024 році падіння складе 11,9% порівняно з 2023 роком.

Усі сценарії враховують посилення тиску санкцій, і до них, ймовірно, приєднуватиметься дедалі більше країн, пише Bloomberg. В урядовій доповіді сказано, що різка відмова Європи від російських нафти та газу може вдарити по здатності Кремля забезпечувати свій власний ринок.

Крім власне обмежень, які охоплюють близько чверті імпорту та експорту Росії, у доповіді йдеться про технічну "блокаду", яка "зачепила практично всі види транспорту". Йдеться про обмеження поставок до РФ обладнання та деталей для виробництва авто.

У звіті також зазначено вплив на економіку дефіциту спеціалістів. За оцінками авторів документа, до 2025 року країну можуть залишити до 200 тис. IT-фахівців, що є першим офіційним прогнозом посилення "відпливу мозку".

У стані економічної кризи перебуває не лише Росія, а й країни, які проти неї вводять санкції. Наприклад, Бундесбанк попередив, що восени інфляція у Німеччині може досягти "двозначних цифр". Інфляція у Британії вперше за 40 років перевищила 10%. Опитані Bloomberg експерти говорили, що ризик рецесії в єврозоні зріс до найвищого рівня з листопада 2020 року.

Нагадаємо, що глава Єврокомісії закликала обмежити ціни на російський газ.