Саміті G20: лавров заявив, що не бачить проблем для участі путіна [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У росії вважають, що проблем для участі президента рф володимира путіна в майбутньому саміті "Великої двадцятки" (G20) немає.
Про це заявив глава МЗС росії сергія лаврова, яке наводить ТАСС.
"Не бачу проблем у тому, щоб він (путін - ред.) взяв гідну участь у майбутніх заходах, включаючи саміт Групи двадцяти", - заявив Лавров.
За його словами, росія нібито готова до діалогу і не буде "уникати переговорів".
Зазначимо, що саміт G20 розпочнеться 15 листопада в Індонезії. Туди був запрошений президент України Володимир Зеленський.
по темі
У суботу, 10 вересня, московські депутати вимагають від голови кремля володимира путіна скласти повноваження
У росії замислилися питання безвізового режиму для іноземців
Досі цей захід був потужним майданчиком, де кремлю вдавалося зібрати впливових політиків Сходу. Хто ж нині не погребує відвідати ізольовану від цивілізованого світу країну-агресора?
Голова кремля володимир путін знову зробив цинічну заяву про Донбас
Це далеко не перша хвиля таємничих вбивств бізнес-еліти рф. Приміром, у 2017-му газета USA Today підрахувала, що за три роки загинули або зникли безвісти щонайменше 38 російських олігархів.