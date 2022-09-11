У росії вважають, що проблем для участі президента рф володимира путіна в майбутньому саміті "Великої двадцятки" (G20) немає.

Про це заявив глава МЗС росії сергія лаврова, яке наводить ТАСС.

"Не бачу проблем у тому, щоб він (путін - ред.) взяв гідну участь у майбутніх заходах, включаючи саміт Групи двадцяти", - заявив Лавров.

За його словами, росія нібито готова до діалогу і не буде "уникати переговорів".

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Зазначимо, що саміт G20 розпочнеться 15 листопада в Індонезії. Туди був запрошений президент України Володимир Зеленський.