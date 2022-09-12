Курс євро виріс до тритижневого максимуму відносно американського долара. Європейська валюта підскочила на 1,2% після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Це дало інвесторам надію на те, що Україна може закінчити війну, яка призвела до енергетичної кризи та стрімкого зростання цін у Європі, пише Bloomberg.

Відвоювання значної території українськими військами у вихідні - потенційно гарна новина, якщо припустити, що Україна зможе ще більше відштовхнути Росію та закінчити війну на своїх умовах.

Раніше ринкові аналітики вважали, що війна в Україні закінчиться виключно на умовах Москви.

Тепер є ймовірність того, що війна закінчиться на умовах України, що суттєво змінить правила гри на фінансових ринках.

У понеділок, 12 вересня, євро зріс приблизно на 2% з вересневого мінімуму в 98,64 цента США - до 1,019 долара. Європейська валюта цього року впала більш ніж на 11%, оскільки енергетична криза, спричинена Росією, підриває перспективи економічного зростання в ЄС.

Голова Центробанку Німеччини Йоахім Нагель, член Керівної ради ЄЦБ заявив, що центральний банк має вжити подальших кроків для приборкання інфляції. Для цього минулого тижня ЄЦБ підвищив ключову ставку на 0,75%.

Раніше "Подробиці" писали про перспективи курсу гривні наступного року.