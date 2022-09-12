У понеділок, 12 вересня, у Харкові перед оголошенням повітряної тривоги прогримів вибух.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та місцеві ЗМІ.

У Харкові пролунав вибух, а через хвилину після нього була оголошена повітряна тривога.

"Окупанти знову завдають удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні росіяни масовано обстріляли Харків. Під удар потрапили Київський та Основ'янський райони. Через обстріл окупантів зупинилося метро.

Наразі відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих внаслідок атаки загарбників.