Київський картонно-паперовий комбінат, який входить до реєстру великих платників податків, не має податкових заборгованостей перед державою. Про це у відповідь на запит "Українських новин" повідомили в комбінаті.

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У ККПК заявили, що комбінат багато років в повному обсязі сплачує податки до бюджетів усіх рівнів і є одним з найбільших платників податків в Київській області.

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"За 10 років (2012-2021 рр.) підприємство сплатило до державного бюджету понад 5,4 млрд грн, з яких понад 1,5 млрд грн було сплачено в місцевий бюджет.

Зокрема, Київський КПК був визнаний переможцем загальнонаціонального конкурсу "Добросовісний платник податків" 8 разів (...)

Так, лише за 2021 рік було сплачено понад 930 млн грн податків, а з початку 2022 року - майже 550 млн грн", - повідомили на комбінаті.

Редакція УНН також відправила запит щодо наявності податкового боргу, недоїмок зі сплати єдиного внеску або ж інших заборгованостей зі сторони ККПК до ДПС України, однак їх відповіді ще немає.

Нагадаємо

Нещодавно в Україні заарештували корпоративні права та майно австрійського бізнесмена та громадянина Кіпру Володимира Крупчака, холдинг якого - Pulp Mill Holding - володіє Київським картонно-паперовим комбінатом.

За повідомленням пресслужби, цей арешт став неочікуваним для комбінату, який з початку війни не припиняв свою роботу та отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) черговий інвестиційний транш в розмірі 25 млн євро.

На думку експерта Володимира Цибулька, арешт підприємств, яких кредитує ЄБРР, може негативно вплинути на репутацію України серед міжнародних партнерів.