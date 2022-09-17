Білорусь знову продовжила військові навчання [ Редагувати ]
У Білорусі вкотре продовжили військові навчання. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Вони проходитимуть як мінімум до 24 вересня.
Зазначимо, що так звані "маневри" безперервно відбуваються з 29 квітня, а їхня загальна тривалість склала вже 21 тиждень.
Графік проведення навчань на білоруських полігонах виглядає таким чином:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) - до 24 вересня;
- полігон "Гозький" 6 ОМБР (Гродненський район) - до 23 вересня;
- полігон "Брестський" 38 ОДШБР (Брестський район) - до 24 вересня;
- полігон "Осиповичський" 51 АБР (Осиповичський район) - до 23 вересня;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) - до 23 вересня;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) - до 23 вересня;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) - до 23 вересня;
- полігон "Лепельський" 19 ОМБР (Лепельський район) - до 24 вересня.
Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона як і раніше не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду.
по темі
Країна-агресор росія продовжила термін розміщення своїх військових об'єктів у Білорусі на 25 років
Раз на два тижні організатори навчань проводять кількагодинні курси, кажуть людей на них завжди багато. Тільки від початку вторгнення вишкіл пройшли понад три тисячі черкасців.
Готовності участі Білорусі у російській війні проти України станом на сьогодні не спостерігається
У четвер, 8 вересня, у Білорусі стартували військові навчання щодо "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником"
Українка не стала тиснути руку представниці Білорусі Олександрі Саснович після матчу другого кола в парному розряді. Раніше Костюк демонстративно відмовилася обмінятися рукостисканням з білоруською тенісисткою Вікторією Азаренко, якій програла в одиночному розряді - 2:6, 3:6. Суперниці обмінялися лише дотиками ракеток.
Все ближчими до наших кордонів стають і навчання військової авіації - нині штурмовики здіймаються в небо всього за півсотні кілометрів від Волині. Як на це реагують наші військові? Та чи вірять у наступ з Білорусі місцеві? Дивіться далі.