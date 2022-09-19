Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" 16 вересня припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона. Про це йдеться на сайті АТ "Магістральні газопроводи України".

Макогон написав у Facebook, що дізнався про своє звільнення, перебуваючи у відрядженні.

Перебуваючи у відрядженні несподівано дізнався, що МГУ мене звільнило у минулу п’ятницю. 4 голоси проти 1го. поки не зрозумів з яких причин. Не знаю, що це?

Діверсія - паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни та початку ОЗП? Жест останньої надії - остання спроба заблокувати реформу кор управління ОГТСУ та провести своїх людей у керівництво компанії без прозорого конкурсу.