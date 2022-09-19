"Магістральні газопроводи України" звільнили гендиректора Оператора ГТС Макогона [ Редагувати ]
Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" 16 вересня припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона. Про це йдеться на сайті АТ "Магістральні газопроводи України".
16 вересня 2022 року рішенням єдиного учасника ТОВ "ОГТСУ" було припинено повноваження Генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона.
Макогон написав у Facebook, що дізнався про своє звільнення, перебуваючи у відрядженні.
Перебуваючи у відрядженні несподівано дізнався, що МГУ мене звільнило у минулу п’ятницю. 4 голоси проти 1го. поки не зрозумів з яких причин. Не знаю, що це?
Діверсія - паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни та початку ОЗП? Жест останньої надії - остання спроба заблокувати реформу кор управління ОГТСУ та провести своїх людей у керівництво компанії без прозорого конкурсу.
Сергій Макогон очолює Оператора ГТС України з 2019 року.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Угорщина підписала контракт з "Газпромом" аби отримувати газ в обхід української ГТС.
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