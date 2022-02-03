Вона простягається всією країною. Забезпечує нас газом і приносить чималі гроші. Принаймні - до 2024 року. Наша газотранспортна система. Поки що вона - працює. Щоправда, не на всю потужність. "Газпром" поступово зменшує обсяги транзиту, тож більшість труб - порожні!

Як це може вплинути на тарифи? Хто платитиме за утримання ГТС? І чи планують її модернізувати? Подробиці в матеріалі.

Транзит, від якого залежить ледь не вся енергетика! Та система - яка його забезпечує!

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Она расчитана на транзит 170 миллиардов кубических метров. Проектная ее мощность. При этом, мы знаем, что транзит составляет 40 миллиардов кубометров.

А якщо припустити, що транзит російського газу зупиниться? Як це відобразиться на споживачах? - Бо вони ж оплачують роботу системи. Щоправда, частково.

Володимир Гноєвий, заступник голови правління з питань природного газу Асоціації постачальників енергоресурсів:

На сьогодні це близько 16 копійок на метрі кубічному. Ну, невеликі кошти.

Чому саме стільки? Бо левову частку витрат на українську ГТС покриває "Газпром", який качає паливо українськими трубами. Щоправда, поки що до 2024 року. І щороку об'єми транзиту скорочуються. У 2017 році, приміром, нашими трубами прокачали 93 мільярди кубів. Потім - дедалі - менше. І в підсумку - 2021 року - до Європи через українську ГТС "пройшло" 40 мільярдів. А скорочується "прокачування" - падає й дохід! 2020 року оператору ГТС вдалося заробити 53 з половиною мільярди. Минулого року - близько 38. Але і цих грошей для утримання системи не вистачає! Бо вона - занадто велика! "На вході та виході" її потужності складають 400 мільярдів кубометрів. А фактично нею проходить…

Володимир Гноєвий, заступник голови правління з питань природного газу Асоціації постачальників енергоресурсів:

Транзит 40 мільярдів, внутрішнє вживання не більше 30, відповідно використання газотранспортної системи близько 10-20 відсотків від запропонованої потужності.

Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція "Батьківщина":

Треба розробити негайно програму структурної перебудови цієї нашої ГТС з обсягів проєктних 200 мільярдів, умовно кажучи, на реалістичні.

І де-юре - стратегія перебудови існує. І навіть роботи проводяться! Щоправда, є багато питань.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Закупки оператора ГТС были выведены из системы "Прозорро". А мы видели, что оператор постоянно закупает оборудование через швейцарского посредника. Оборудование закупается точно такой же мощности, как и то, которое заменяется.

Тобто транзит - зменшується, а систему все одно - ремонтують за старими потребами. А значить, і обслуговування влетить у копієчку.

Володимир Гноєвий, заступник голови правління з питань природного газу Асоціації постачальників енергоресурсів:

Тариф на транспортування магістральним газопроводом виросте мінімум в 10 разів. Відобразиться на ціні газу кожного споживача.

Бо з "Газпромом" нового контракту може й не бути. А значить обслуговування систем може лягти на плечі українців. Тож, чи чекати підвищення тарифу? Запит із цим питанням ми надіслали до нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг. Тож, чекаємо на відповідь.