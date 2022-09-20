Держдума рф одразу у другому та третьому читанні ухвалила закон про позбавлення волі на строк до 10 років за добровільну здачу в полон і до 15 років за мародерство у воєнний час. Про це повідомляють росЗМІ.

Також до Кримінального кодексу вводяться поняття "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час". Ув'язненням карається залишення частини у період бойових дій та невиконання наказу командира.

Росіян каратимуть:

за добровільну здачу в полон (ст. 352.1 КК РФ) - від 3 до 10 років (якщо немає ознак держзради);

за мародерство (ст. 356.1 КК РФ) - до 15 років ув'язнення;

за самовільне залишення частини під час мобілізації та воєнного стану (ст. 337 КК РФ) - від 5 до 10 років позбавлення волі;

за "невиконання підлеглим наказу начальника", а також за відмову від участі у військових чи бойових діях - від 2 до 3 років.

Також у статтю КК РФ про обтяжливі обставини (ст. 63) запровадили скоєння злочину "у період мобілізації чи воєнного стану, воєнний час чи умовах збройного конфлікту чи ведення бойових дій".

Законопроект ще має бути схвалений Радою федерації та підписаний володимиром путіним.

За даними американських військових аналітиків, росія вдвічі посилила приховану мобілізацію на тлі поразки під Харковом.